Horror pur: Frau krabbelte Spinne aus dem Ohr

Mitten in der Nacht spürte sie ein seltsames Flattern in ihrem Ohr.

Eine junge Amerikanerin, Desirae Kelly, erlebte kürzlich einen beängstigenden Albtraum, als sie entdeckte, dass etwas in ihrem Ohr war – und es war kein Ohrenschmalz. In einem TikTok-Video mit den Worten "Ich glaube, ich bin endlich bereit, die Erfahrung von der Spinne in meinem Ohr zu teilen" schildert sie ihr erschreckendes Erlebnis.

Schock ihres Lebens

Mitten in der Nacht spürte sie ein seltsames Flattern in ihrem Ohr. Anfänglich glaubte sie, es seien die Bettdeckenfransen. Doch als sich das Flattern intensivierte, suchte sie ärztliche Hilfe. Überzeugt, dass es sich lediglich um Ohrenschmalz handeln müsse, erlebte sie in der Notaufnahme einen entsetzlichen Schock: Eine lebendige Spinne befand sich in ihrem Ohr.





Desirae beschrieb ihre traumatische Erfahrung auf TikTok als sie während der Untersuchung spürte, wie die Spinne aus ihrem Ohr kroch. Ihre Reaktion war ein Mix aus Panik und Erleichterung, als die Spinne herauskam und das Behandlungszimmer erkundete. Ein heftiger Vorfall, der zu einer Panikattacke führte und die junge Frau dazu veranlasste, fortan mit Ohrstöpseln zu schlafen.



Die Online-Community reagierte mit Entsetzen und Mitgefühl. Kommentare wie "Ich werde nie wieder schlafen können" und "Ich bin traumatisiert, obwohl ich nicht dabei war" spiegeln die Erschütterung über Desiraes Erlebnis wider.