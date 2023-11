Österreicher in Brasilien vermisst: Leiche angespült

Eine Suchaktion ist im Gange, angeführt von österreichischen Behörden in Kooperation mit der Botschaft und dem Konsulat in Brasilien.

Eine Tragödie erschüttert die Küsten von Florianopolis, Brasilien, wo der österreichische Unternehmer Michael L. seit über einer Woche vermisst wird. Der 40-Jährige, zuletzt in der Praia da Joaquina gesehen, plante eine Geschäftsreise nach São Paulo, die jedoch nicht realisiert wurde.

Leiche gefunden

Eine Suchaktion ist im Gange, angeführt von österreichischen Behörden in Kooperation mit der Botschaft und dem Konsulat in Brasilien. Eine Vermisstenanzeige auf Facebook wurde veröffentlicht, um mögliche Hinweise aus der Öffentlichkeit zu erhalten.

Der letzte Aufenthaltsort des Vermissten war eine Strandbar, wo er sich nach Tauchmöglichkeiten erkundigte. Trotz Warnungen wegen gefährlicher Bedingungen wurde vermutet, dass er ins Wasser ging. Ein Rucksack mit persönlichen Dokumenten und einem Mobiltelefon des Mannes wurde am Strand gefunden.

Inmitten der Suche wurde am 29. Oktober eine Leiche an die Küste gespült und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo eine gerichtsmedizinische Untersuchung läuft. Es ist jedoch noch nicht bestätigt, ob es sich um Michael L. handelt.

Die Vermutungen über sein mögliches Schicksal reichen von einem Unfall bis hin zu Ertrinken. Die Daten seines Telefons werden untersucht, während die intensivierte Suche nach dem Vermissten weitergeht.