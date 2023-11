Von veröffentlichten Aufnahmen ist jedoch nicht ersichtlich, wie es zu der gewalttätigen Eskalation kam.

Ein skurriler Vorfall sorgte kürzlich in einem britischen Hotel für Aufruhr: Ein Gast wagte sich nackt aus seinem Zimmer, um sich über den Lärm anderer Gäste zu beschweren. Doch was als Beschwerde begann, endete in einem Feuerlöscher-Angriff.

Gäste attsckieren Nackten

Warum der Mann keine Zeit fand, sich wenigstens mit einer Hose zu bekleiden, bleibt ein Rätsel. Als er splitterfasernackt auf den Flur trat, um sich über die Lautstärke junger Männer zu beschweren, knallte die Zimmertür hinter ihm zu, und er fand sich komplett entblößt vor seiner eigenen verschlossenen Tür wieder.

Die Videos zeigen den unbekleideten Mann vor seiner verschlossenen Tür, als einer der mutmaßlichen Störenfriede auf ihn zuläuft und ihn zu Boden wirft. In einem kuriosen Zug packt einer der Männer einen Feuerlöscher und besprüht den Nackten.

Inmitten des Chaos' versucht der entblößte Gast, sich zu verteidigen, und es kommt zu weiteren Auseinandersetzungen, begleitet von lauten Lachern und noch mehr Löschschaum.

Letztlich bleibt der nackte Mann in einem Mantel aus Löschschaum gehüllt zurück und muss sich geschlagen geben.