Sensation: In unserer Erde befindet sich weiterer Planet

Eine wissenschaftliche Sensation: Forscher haben tief im Inneren unseres Planeten Überreste eines fremden Himmelskörpers gefunden, der vor 4,6 Milliarden Jahren mit enormer Kraft kollidierte. Ein Team aus den USA und Großbritannien entdeckte in den Tiefen des Erdmantels Spuren des Theia-Planeten, der einst so groß wie der Mars war.

Neue Entdeckung

Diese Entdeckung gibt unserer Vorstellung von der Entstehung des Mondes eine neue Dimension. Die Theorie besagte bisher, dass der Mond aus den Trümmern der Kollision entstand. Doch jetzt enthüllen Forschungen, dass nicht nur dort, sondern auch tief im Inneren der Erde Überreste von Theia existieren.



Die Wissenschaftler identifizierten zwei Regionen mit erhöhter Dichte tief im Erdmantel, welche sich als Überbleibsel von Theia herausstellten. Qian Yuan von der Arizona State University beschrieb diese als "kontinentgroße Regionen, in denen sich seismische Wellen ungewöhnlich langsam ausbreiten."



Um diese Erkenntnis zu gewinnen, nutzten die Forscher aufwendige Computer-Simulationen. Die Lokalisierung dieser Theia-Überreste befindet sich unter dem Pazifik und unter Afrika, was bislang unerklärte Bereiche des Erdinneren beleuchtet.



Die Reaktionen auf diese Entdeckung sind bedeutend. Prof. Doris Breuer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betonte, dass solche Kollisionen zwischen Himmelskörpern in der Vergangenheit nicht ungewöhnlich waren und es plausibel sei, dass Überreste solcher Ereignisse zurückbleiben.