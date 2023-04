Warfen mit Essen um sich: Fans aus Stadion geschmissen

Die Aktion der Philadelphia Phillies eskalierte völlig. Bei einem Spiel der MLB wurden Hotdogs um 1 Dollar angeboten. Fans sahen dies aber als Anreiz, das Essen in andere Sektoren zu werfen.

Die Philadelphia Phillies veranstalteten während eines Spiels am 11. April eine Werbeaktion für 1-Dollar-Hotdogs - und das endete in einer Essensschlacht. Virale Clips, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen, wie Fans in verschiedenen Bereichen des Stadions die Hot Dogs aufeinander werfen.

Lokalen Medien zufolge wurden während der gesamten Nacht insgesamt mehr als 58 000 Hot Dogs verkauft. Ein anderer Blickwinkel zeigt, wie die Hot Dogs so nah geworfen werden, dass sie fast auf das Spielfeld gelangen. Der Mann, der das Video aufnahm sagte lokalen Medien, dass die "fliegenden Würstchen" irgendwann während des Spiels in eine große Essensschlacht ausarteten, bei der das Essen quer durch die Reihen von einem Abschnitt zum nächsten geworfen wurde.

Er sagt, einige Fans seien schließlich aus dem Stadion geworfen worden. "Sie haben die Leute wie verrückt rausgeschmissen, weil es sich zu Wasserflaschen ausweitete, und so kamen die Wasserflaschen aus dem Oberdeck. Ich war mit meinen Jungs dort und wir sind rausgegangen", sagte er.