Kurios: Mann surfte auf Luftmatratze Wienfluss entlang

Eigentlich sind die Temperaturen noch ein bisschen zu kalt, um baden zu gehen, doch dieser Mann ließ sich nicht davon abbringen und surfte kurzerhand mit seiner Luftmatratze am Wienfluss entlang.

Aufgenommen wurde das Video am Sonntagnachmittag auf Höhe der Längenfeldgasse. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann unter der Brücke am Bauch liegend auf dem Wien-Fluss entlang surft. Die Temperaturen waren eigentlich noch nicht nach Baden, hatte es am Sonntag doch gerade einmal knapp über 10 Grad Außentemperatur.

Der "Surfer" war nur mit einer Short und mit einem T-Shirt bekleidet, kalt dürfte dem Mann also nicht gewesen sein. Die anderen Personen waren an dem Tag eher mit Jacke und Regenschirm bewaffnet. Für den "Surfer" auf dem Wienfluss war das aber keine Option.

Die Aktion fand zudem nicht unweit des Allianz Stadions des SK Rapid Wien statt. Das Derby zwischen Rapid und Austria startete um 17:00, die Aktion des "Surfers" wurde gegen 16:30 ganz in der Nähe des Stadions gefilmt. Ob die Aktion bewusst etwas mit dem Spiel zu tun hatte, ist unklar.