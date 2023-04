Lag in der prallen Sonne: Mann rettet Schildkröte, die auf dem Rücken gestrandet war

Es ist eine Aktion, die dem Tier wohl das Leben gerettet hat. Ohne die Hilfe der beiden Männer wäre die Schildkröte wohl nicht mehr ins rettende Wasser gekommen.

Das Video zeigt Brodie Moss, wie Moss und ein Freund eine gestrandete Schildkröte entdecken. Das Tier lag in der prallen Sonne auf dem Rücken und hätte wohl keine Überlebenschance mehr gehabt.

"Diese Meeresschildkröte steckte kopfüber über der Flutlinie fest, die wochenlang nicht so hoch zurückkehren wird, aber wir hatten das Glück, dem großen Kerl zu helfen", so Moss auf Instagram, nachdem die beiden dem Tier geholfen hatten. Sie drehten die riesige Schildkröte wieder auf die korrekte Seite und das Tier konnte sich im Wasser in Sicherheit bringen.