Cuteness-Alarm: Frau trägt ihren 23-Kilo Hund jeden Tag im Rucksack

Eine Frau in New York City hat ihre Liebe zu ihrem großen 52-Pfund-Hund Lumi zum Ausdruck gebracht, indem sie ihn in einem Rucksack durch die Stadt getragen hat, um die strengen U-Bahn-Regeln zu umgehen

Die Liebe zwischen einem Hund und seinem Besitzer ist unbestreitbar stark, und Jackie Hornung aus New York City hat das auf die nächste Stufe gebracht. Ihre Liebe zu ihrem weißen Samojeden hat sie dazu gebracht, einen kreativen Weg zu finden, um die U-Bahn-Regeln zu umgehen und ihren flauschigen Freund mitzunehmen, wohin sie auch geht. Video geht viral Ein virales TikTok-Video zeigt die Besitzerin, wie sie ihren flauschigen Freund auf dem Rücken trägt und dabei alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die ungewöhnliche Methode ist anscheinend der einzige Weg, um große Hunde auf öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt zu transportieren. Obwohl die Idee von manchen als etwas ungewöhnlich angesehen werden mag, beweist Jackie damit, dass es möglich ist, das Leben mit einem großen Hund in der Stadt zu genießen. Andere Hundebesitzer können sich sicherlich von ihrem Beispiel inspirieren lassen und kreativ werden, um ihre geliebten Vierbeiner überall hin mitzunehmen, wo sie wollen. #dog #puppy #samoyed #nyc #funnydog ♬ Collide (more sped up) - Justine Skye @littlebearlumi Replying to @mjaucrame Big dawg. Big backpack ???? #fyp