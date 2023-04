Diese Horrorfilm-Reihe bekommt eigene TV-Serie

HBO Max entwickelt eine TV-Serie, die auf dem "The Conjuring"-Universum von New Line Cinema basiert.

Die Nachricht wurde am Mittwoch exklusiv während der Enthüllung des Max-Streamingdienstes auf dem Gelände von Warner Bros. in Los Angeles bekannt gegeben.

Horror geht weiter

Nach Angaben von Warner Bros. wird die Fernsehserie "The Conjuring" die in den Kinofilmen etablierte Geschichte fortsetzen. Der Produzent Peter Safran wird die Serie über seine Firma Safran Company produzieren. James Wan, der auch bei mehreren Filmen der Reihe Regie geführt hat, ist als ausführender Produzent im Gespräch. Wans Atomic Monster Productions unterstützt das Projekt zusammen mit Warner Bros. Television.

Die Filme des "The Conjuring"-Universums, darunter "The Conjuring", "Annabelle", "The Conjuring 2", "Annabelle: Creation", "The Nun", "Annabelle Comes Home" und "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" haben zusammen mehr als 2 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Der nächste Teil, "The Nun 2", wird am 8. September 2023 in die Kinos kommen.