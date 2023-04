Riesige Ronaldo-Villa kann jetzt gemietet werden

Als er 2010 zu Real Madrid kam, ließ sich Cristiano Ronaldo in einer exklusiven Villa namens La Finca nieder.

Dort erwarb der Portugiese eine Villa von mehr als 4.000 Quadratmetern, die er nun nach seinem Umzug nach Saudi-Arabien vermieten will. Die Zeitschrift Semana berichtet, dass die Miete für das Haus des portugiesischen Stars 10.000 Euro pro Monat kostet.

© Instagram/@cristiano ×

Lag in der prallen Sonne: Mann rettet Schildkröte, die auf dem Rücken gestrandet war

So trickst PSG-Star Hakimi seine Frau bei der Scheidung aus

Villa nahezu unverändert

Der Mieter kann sich über alle Möbeln freuen, denn Ronaldo hat bei seinem Umzug alle Utensilien an seinem Platz gelassen. Das Haus verfügt über neun Bäder und sieben Schlafzimmer. Außerdem verfügt es über eine Master-Suite, einen Massageraum, einen Fitnessraum und einen beheizten Pool, wie er in der Doku-Serie "I am Georgina" zu sehen ist.

© archdaily/instagram ×

© archdaily/instagram ×

Die Villa verfügt außerdem über einen großen Garten mit einem weiteren Außenpool und einem Whirlpool.