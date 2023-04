Beim Zeitungs austragen: Mädchen (13) entführt und vergewaltigt

Das 13-jährige Mädchen war beim Zeitungsaustragen in Kirkerup bei Sørbymagle auf Seeland, südwestlich von Kopenhagen, unterwegs, als sie am Samstag verschwand.Nach einem Tag konnte das Mädchen wieder gefunden werden. Das Kind wurde vom Täter (32) entführt und vergewaltigt.

Horror-Tat in Dänemark: Ein Mann (32) entführte ein 13-Jähriges Mädchen, während es mit dem Zeitungs Austragen beschäftigt war. Ihr Fahrrad und andere Habseligkeiten wurden am Straßenrand gefunden, und das Verschwinden erregte in Dänemark großes Aufsehen. Am Sonntagnachmittag führte die dänische Polizei eine Razzia auf einem Grundstück an einem unbekannten Ort durch, wo sie das Mädchen fand und auch den 32-jährigen Mann verhaftete.

Am Morgen erschien der 32-Jährige vor einem Gericht in Næstved, wo die Anklage gegen ihn verlesen wurde. Der Richter entschied sich für eine geschlossene Verhandlung, unter anderem, weil es nach Angaben des Mädchens noch einen weiteren Täter geben könnte, schreibt Ekstra Bladet.

Der festgenommene Mann wird verdächtigt, das Mädchen an dem Tag, an dem es festgehalten wurde, mehrmals vergewaltigt zu haben. Nach Angaben dänischer Medien hat er die Tat teilweise zugegeben. Die Staatsanwaltschaft betont, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere Anklagepunkte als Vergewaltigung und Freiheitsberaubung hinzukommen werden. Nach der Anhörung beschloss der Richter, den Mann bis zum 11. Mai in Untersuchungshaft zu nehmen.