Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Weihnachtsmarkt
© Getty Images

"Fremde Kultur"

Streit um Österreich-Weihnachtsmarkt auf Urlaubs-Hotspot eskaliert

28.12.25, 22:44
Teilen

Protest gegen die österreichische Kultur auf Mallorca! Nun sorgen sich die Spanier vor einer "Überfremdung" - und protestieren ausgerechnet gegen einen österreichischen Weihnachtsmarkt.

Am Freitagabend versammelten sich Mitglieder des Vereins "SOS Residents" auf der Plaça de la Porta de Santa Catalina und zogen anschließend in schwarzer Kleidung mit weißen Kreuzen durch den österreichischen Weihnachtsmarkt im Parc de Sa Feixina.

"Verlust der kulturellen Identität"

Die Aktion sollte laut einer Sprecherin gegenüber der spanischen Zeitung "Ultima Hora" auf die „Kommerzialisierung des öffentlichen Raums und den Verlust der kulturellen Identität“ aufmerksam machen.

Die "fremden" Traditionen werden gefördert

Kritisiert wurde, dass der Markt fremde Traditionen fördere, während mallorquinische Kultur und die katalanische Sprache kaum präsent seien. „Alles ist in ihrer Sprache und höchstens einige Dinge auf Spanisch“, hieß es.

„Kolonialisierung Mallorcas“  

Die Protestierenden betonten, ihre Ablehnung richte sich nicht gegen Weihnachtsmärkte an sich, sondern gegen die Nutzung öffentlicher Flächen für private Geschäfte. Man könne nicht ertragen, wie die Insel „immer mehr von fremden Kulturen überrannt wird“, erklärte die Gruppe. Eine Teilnehmerin sprach von einer „Kolonialisierung Mallorcas“ und warf den politischen Institutionen Untätigkeit vor. 

Mallorca ist als typischer Tourismus-Magnet für Europäer immer wieder Urlaubs-Ziel Nummer 1. Die Einheimischen beklagen in den vergangenen Jahren zunehmend unter Massentourismus zu leiden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden