Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Heftiger Snowboard-Unfall: Sohn muss Vater reanimieren
© Getty

Kreislaufstillstand

Heftiger Snowboard-Unfall: Sohn muss Vater reanimieren

22.02.26, 21:38
Teilen

Ein dramatischer Snowboardunfall im Zillertal hielt am Sonntag die Retter in Atem: Ein 53-jähriger Niederländer erlitt nach einem Sturz einen Kreislaufstillstand und musste reanimiert werden. 

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr war der 53-Jährige gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn im Skigebiet Isskogel in Gerlos unterwegs. Auf der Talabfahrt passierte es: Auf einem Ziehweg geriet der Mann plötzlich ins Straucheln, verkantete und stürzte mit voller Wucht auf seinen Hinterkopf.

Unmittelbar nach dem Aufprall trat bei dem Verunglückten ein Kreislaufstillstand ein. Sein 15-jähriger Sohn reagierte geistesgegenwärtig und setzte sofort den Notruf ab. Gemeinsam mit weiteren Zeugen des Unfalls begann der Jugendliche direkt mit den Reanimationsmaßnahmen auf der Piste.

Einsatz von Heli 4

Kurze Zeit später erreichten die Pistenrettung und das Team des Notarzthubschraubers „Heli 4“ die Unfallstelle und übernahmen die medizinische Versorgung. Dank des schnellen Eingreifens des Sohnes und der Ersthelfer konnte der Mann noch vor Ort erfolgreich reanimiert werden.

Nach der Stabilisierung wurde der Niederländer mit erheblichen Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Talabfahrt, während Vater und Sohn gemeinsam mit ihren Snowboards talwärts fuhren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen