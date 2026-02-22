Heftiger Snowboard-Unfall: Sohn muss Vater reanimieren

Ein dramatischer Snowboardunfall im Zillertal hielt am Sonntag die Retter in Atem: Ein 53-jähriger Niederländer erlitt nach einem Sturz einen Kreislaufstillstand und musste reanimiert werden.

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr war der 53-Jährige gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn im Skigebiet Isskogel in Gerlos unterwegs. Auf der Talabfahrt passierte es: Auf einem Ziehweg geriet der Mann plötzlich ins Straucheln, verkantete und stürzte mit voller Wucht auf seinen Hinterkopf.

Unmittelbar nach dem Aufprall trat bei dem Verunglückten ein Kreislaufstillstand ein. Sein 15-jähriger Sohn reagierte geistesgegenwärtig und setzte sofort den Notruf ab. Gemeinsam mit weiteren Zeugen des Unfalls begann der Jugendliche direkt mit den Reanimationsmaßnahmen auf der Piste.

Einsatz von Heli 4

Kurze Zeit später erreichten die Pistenrettung und das Team des Notarzthubschraubers „Heli 4“ die Unfallstelle und übernahmen die medizinische Versorgung. Dank des schnellen Eingreifens des Sohnes und der Ersthelfer konnte der Mann noch vor Ort erfolgreich reanimiert werden.

Nach der Stabilisierung wurde der Niederländer mit erheblichen Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Talabfahrt, während Vater und Sohn gemeinsam mit ihren Snowboards talwärts fuhren.