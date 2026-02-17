Fasten: Für DIESE Personen ist der Verzicht ein wahres Gesundheits-Wunder

Mit dem Aschermittwoch startet die Fastenzeit. Während viele nur an Verzicht denken, sehen Forscher:innen das Fasten als echte Gesundheitswaffe für den Körper. Ob Gewichtsverlust, Zell-Verjüngung oder Hilfe bei chronischen Schmerzen - diese Personen sollten sich überlegen zu fasten.

Ob Gewichtsverlust, Zell-Verjüngung oder die Heilung chronischer Leiden - die Vorteile des Fastens sind gigantisch. Beim bewussten Verzicht für einen festgelegten Zeitraum wird nicht nur die Fettverbrennung angekurbelt, sondern auch die lebenswichtige Zellregeneration gefördert.

Die Fasten-Checkliste: Für WEN ist der Verzicht ein Muss?

Besonders Menschen mit chronischen Beschwerden sollten die kommenden Wochen als Chance nutzen. Eine groß angelegte Studie mit über 1400 Teilnehmer:innen zeigt, dass Fasten bei einer Vielzahl von Volkskrankheiten wahre Wunder wirkt.

Diesen Personen wird das Fasten dringend empfohlen:

Schmerz-Patienten: Positive Effekte zeigen sich bei Rheuma, Migräne und anderen chronischen Entzündungen.

Positive Effekte zeigen sich bei Rheuma, Migräne und anderen chronischen Entzündungen. Zivilisationskranke: Wer unter Bluthochdruck, einer Fettleber oder Diabetes Typ 2 leidet, kann seine Werte massiv verbessern.

Wer unter Bluthochdruck, einer Fettleber oder Diabetes Typ 2 leidet, kann seine Werte massiv verbessern. Gelenk-Geplagte: Bei 84 Prozent der Fastenden besserten sich schwere Gelenkentzündungen deutlich.

Bei 84 Prozent der Fastenden besserten sich schwere Gelenkentzündungen deutlich. Chronisch gestresste Personen: Menschen mit schwerer Erschöpfung finden durch den „Urlaub vom Überfluss“ oft zu neuer Kraft.

Menschen mit schwerer Erschöpfung finden durch den „Urlaub vom Überfluss“ oft zu neuer Kraft. Abnehm-Willige: Wer den Stoffwechsel pushen und lästige Kilos loswerden will, nutzt Fasten als idealen Startschuss.

Trotz der Heilkraft warnen Expert:innen: Fasten ist kein Kinderspiel! Ein vorheriger Check-up beim Arzt bzw. bei der Ärztin wird dringend empfohlen.

Vitalitäts-Spritze für das Gehirn

Nicht nur der Körper, auch der Geist profitiert massiv. Fasten regt nachweislich die Neubildung von Gehirnzellen an. Da der Insulinspiegel in den Esspausen endlich absinken kann, kommt das gesamte System zur Ruhe. Viele Fastende berichten zudem von einem „Glücks-Flash“: Ein Anstieg des Botenstoffs Serotonin sorgt für geistige Klarheit und echte Hochstimmung.

Absolutes Fasten-Verbot gilt für:

Untergewichtige und Menschen mit gestörtem Essverhalten.

Kinder, Schwangere sowie Personen mit Gicht oder Gallensteinen.

Menschen mit Diabetes Typ 1, da hier gefährliche Stoffwechselentgleisungen drohen.

Wer gesund ist, kann jedoch voll durchstarten: Nutzen Sie die Zeit bis Ostern für Ihre innere Reinigung und bringen Sie Körper und Geist wieder in Einklang.