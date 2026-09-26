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Antrag im Ring

Austro-Model Nadine Mirada hat sich verlobt

Ein tätowierter Mann macht einer Frau im Ring einen Heiratsantrag, beide lächeln glücklich.
© Instagram
Nadine Mirada und MMA-Fighter Dominic Schober heiraten.
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Nadine Mirada und Dominic "The Dom" Schober heiraten. Der MMA-Fighter überraschte die 37-jährige Österreicherin mit einem Heiratsantrag im Ring.

Kennengelernt haben sich das Model und der MMA-Fighter keineswegs auf einer Party oder während eines Shootings. Schober war früher als ihr Bodyguard im Einsatz. Wie oe24 bereits berichtete, war die Beziehung keineswegs ein Geheimnis, da Mirada regelmäßig seine Kämpfe besuchte und die zwei immer wieder Händchen haltend gesehen wurden.

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