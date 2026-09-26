AUT of ORDA zünden Party mit Botschaft

Am Freitag (2. Oktober) heben Paul Pizzera und Daniel Fellner in Salzburg die neue AUT of ORDA-Tour "Die Leichtdichtheit des Seins" aus der Taufe. Es wird schrill und emotionell!

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"Jedes Gefühl soll raus: Auch Tränen! Denn es gibt auf der ganzen Welt keinen Menschen, dem es schlechter geht, nachdem er geweint hat!" Paul Pizzera und Star-Produzent Daniel Fellner zünden jetzt große Tournee "Die Leichtdichtheit des Seins". Am Freitag (2. Oktober) steht die Premiere in der Szene Salzburg am Programm. In Folge geht‘s auch nach Amstetten (3. Oktober), Graz (8. 10.), Linz (9. 10.) und in den Wiener Gasometer (10. 10.)

Paul Pizzera und Daniel Fellner rocken Österreich. © Ingo Pertramer

"Es wird noch schriller, noch fetter und noch größer. Und es gibt auch viele Überraschungen," legt Pizzera dafür die Latte hoch. Als Gast ist ja u.a. Georgij Makazaria von Russkaja mit dabei.

Das sind die Tourdaten von AUT of ORDA:

Freitag 2. Oktober 2026: Salzburg, Szene

Samstag, 3. Oktober 2026: Amstetten, Pölz Halle

Donnerstag, 8. Oktober 2026: Graz, Orpheum

Freitag 9. Oktober 2026: Linz, Posthof

Samstag 10. Oktober 2026: Wien, Gasometer

Freitag 9. Juli 2027: Finkenstein, Burg Arena

Samstag 10. Juli 2027 Langenlois, Langenlois Bloomt

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Am Programm stehen Kulthits wie "Fix net normal" oder "hoch gwimmas (n)imma" und die Essenz der neuen CD "Die Leichtdichtheit des Seins", bei der man neben der WM-Hymne "Stripes And Stars" auch nachdenklichere Töne wie "Nazis gegen Rechts" und "Papa", wo man körperliche und seelische Gewalt an Kindern zum Thema macht, anstimmt. "Beide Songs kommen fix auf die Setlist, denn man muss auch Themen ansprechen, die nicht so verträglich sind! Schwierig ist ja nur ein anderes Wort für notwendig!"