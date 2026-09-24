ORF-Awards lockten VIPs auf den Küniglberg

ORF-Enterprise zeichnet am Donnerstag im Rahmen der ORF-Programmpräsentation erfolgreiche Teams aus Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen aus. Sie feiern Werbeerfolge im vertrauenswürdigen und reichweitenstarken Umfeld der ORF-Qualitätsmedien.

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Donnerstagabend rollt die ORF-Enterprise den roten Teppich für erfolgreiche Teamplayer aus. Mit den ORF-AWARDS zeichnet sie die beispielgebende Zusammenarbeit von Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen aus. Als einziger Award der Kommunikationsbranche bittet er gemeinsame Erfolge in den ORF-Medien auf die Bühne und feiert das Miteinander.

Armin Assinger und Kristina Inhof © Andreas Tischler / Vienna Press

Insgesamt 163 Arbeiten wurden in den Kategorien "GESEHEN", "GEHÖRT" und "GEKLICKT" eingereicht. 30 haben es nach einer ersten Sichtung durch die Jury in die engere Auswahl und auf die Shortlists geschafft. Am Donnerstagabend werden nun die besten Bewegtbild-, Audio- und Digitalkampagnen in den ORF-Medien ausgezeichnet. Gold in der Kategorie "GESEHEN" geht in diesem Jahr an McDonald’s, DDB Wien, OMD Mediaagentur, PPM Next Film und Tom Tukker für die Bewegtbildkampagne "Winter is for Playing". In der Kategorie "GEHÖRT" setzt sich die Audiokampagne "100 Jahre Wüstenrot" von Wüstenrot Bank, Serviceplan Group, Initiative Media und Cosmix Media durch. Den Preis für die beste Digitalkampagne erhält "Bau deinen eigenen BILLA Bio-Beat – direkt im Banner!" von BILLA, LWND und Mindshare.

Hochkarätige Gästeliste

ORF-Awards 2026 1 / 10 Clemens Pig und Ingrid Thurnher © Andreas Tischler / Vienna Press Alexander Wrabetz und Leona König © Andreas Tischler / Vienna Press Christian Kolonovits und Brigitte Just © Andreas Tischler / Vienna Press

Wirtschaft, Politik, Kultur und Werbebranche gratulieren den Preisträgern der ORF-AWARDS 2026 am ORF-Mediencampus. Darunter fanden sich auf Einladung von ORF-GD Ingrid Thurnher und Enterprise-Boss Matthias Seiringer unter anderem die Schauspiel-Stars Hilde Dalik und Julia Cencig, Mr. Millionenshow Armin Assinger, Star-Geigerin Lidia Baich, Musiker Julian Le Play, Ex-Ski-Star Hans Knauss, Klassik-Lady Leona König, FIlmproduzent Norbert Blecha, Ex-Minister Alexander Schallenberg, Kabarettist Werner Brix, Schauspieler Stefano Bernadin, Musik-Legende Thomas Rabitsch, Bodybuilderin Martina Reuter, Moderatorin Silvia Schneider, Rapid-Präsident Alexander Wrabetz, der designierte ORF-GD Clemens Pig und hunderte weitere VIPs.