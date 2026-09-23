Wiesn-Dirigent
Schwarzenegger ließ es am Oktoberfest krachen
Bei seinem Besuch mit seiner Lebensgefährtin Heather Milligan im Marstall-Festzelt dirigierte der prominente Besuch aus Amerika am Dienstagabend die Band und die singende Menge – eine zur Tradition gewordene Aktion des Hollywood-Stars.
Auch interessant
Es war nämlich nicht der erste Besuch des gebürtigen Steirers auf dem größten Volksfest der Welt. Getreu seinem Motto "I'll be back" übernimmt der "Terminator" dabei schon seit Jahren den Dirigentenstab. Auch im vergangenen Jahr hatte der vielmalige Wiesn-Gast den Taktstock im Marstall-Zelt geschwungen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden