Ganze Welt rätselt über "Teheran-UFO"

Ein rätselhaftes, mehrfarbig beleuchtetes Objekt schwebte über Teheran und wurde auf Video festgehalten. Die Aufnahmen sorgen im Netz für Spekulationen über die Herkunft des Flugobjekts.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Aufnahmen entstanden Berichten zufolge am Sonntag gegen 19:30 Uhr Ortszeit nahe des Azadegan Highway in der iranischen Hauptstadt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Eine Person namens Ali Sedaghati teilte das Video auf der Plattform X und sprach von einem großen, halbmondförmigen Fahrzeug, das fast komplett von bunter Beleuchtung erhellt war. "Ich weiß wirklich nicht, was es war. Es befand sich in der Nähe der Wolken, es hatte spezielle Lichter und schwebte geräuschlos", erklärte er. In den Videobildern wirkt die Konstruktion wie ein einzelner Flügel, während das Heck schmal und scharf zuläuft.

Drohne oder fortschrittliches Militärgerät?

In den sozialen Netzwerken entstanden rasch unterschiedliche Vermutungen zur Natur des Geschehens. Einige Nutzer vermuteten eine hochentwickelte Drohne über der Stadt, während andere auf moderne militärische Überwachungstechnik tippten.