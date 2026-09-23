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Neue Geheimwaffe?

Ganze Welt rätselt über "Teheran-UFO"

Leuchtende Punkte in Blau- und Gelbtönen ziehen eine Kurve am Nachthimmel.
© Twitter
Ein rätselhaftes, mehrfarbig beleuchtetes Objekt schwebte über Teheran und wurde auf Video festgehalten. Die Aufnahmen sorgen im Netz für Spekulationen über die Herkunft des Flugobjekts.
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Die Aufnahmen entstanden Berichten zufolge am Sonntag gegen 19:30 Uhr Ortszeit nahe des Azadegan Highway in der iranischen Hauptstadt.

Eine Person namens Ali Sedaghati teilte das Video auf der Plattform X und sprach von einem großen, halbmondförmigen Fahrzeug, das fast komplett von bunter Beleuchtung erhellt war. "Ich weiß wirklich nicht, was es war. Es befand sich in der Nähe der Wolken, es hatte spezielle Lichter und schwebte geräuschlos", erklärte er. In den Videobildern wirkt die Konstruktion wie ein einzelner Flügel, während das Heck schmal und scharf zuläuft.

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