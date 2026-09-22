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Melania Trump kündigt Ausweitung ihrer Initiative für Kinder an

Eine Frau steht lächelnd am Rednerpult mit US-Präsidentsiegel und Mikrofonen.
© APA/AFP/LEONARDO MUNOZ
First Lady Melania Trump hat bei einer Veranstaltung am Rande der UNO-Generaldebatte eine Ausweitung ihrer Initiative für eine bessere Zukunft von Kindern auf der ganzen Welt angekündigt.
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Unter anderem wolle sie beim G20-Gipfel in Miami eine Veranstaltung ihrer im vergangenen Jahr gestarteten Initiative "Fostering the Future Together" (auf Deutsch etwa: Gemeinsam die Zukunft gestalten) abhalten, sagte Trump in ihrer Rede in New York.

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"Die Zukunft unserer Welt hängt davon ab, was wir heute für unsere Kinder tun." Dafür arbeite ihre Initiative auch mit Tech-Firmen wie Amazon und Google zusammen, sagte Trump weiter - nannte aber keine konkreten Details.

Zuvor saß Trump während der Rede ihres Ehemanns, US-Präsident Donald Trump, bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung erstmals am Platz der US-Delegation - gemeinsam etwa mit Außenminister Marco Rubio und UNO-Botschafter Mike Waltz. In den vergangenen Jahren hatte Melania Trump - wie für anwesende Partner und Partnerinnen meist üblich - im Zuschauerbereich des Saals gesessen. US-Präsident Trump erwähnte seine Frau in seiner Rede und bescheinigte ihr, dass sie "großartige Arbeit" leiste. Sie winkte daraufhin kurz.

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