Melania Trump kündigt Ausweitung ihrer Initiative für Kinder an

First Lady Melania Trump hat bei einer Veranstaltung am Rande der UNO-Generaldebatte eine Ausweitung ihrer Initiative für eine bessere Zukunft von Kindern auf der ganzen Welt angekündigt.

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Unter anderem wolle sie beim G20-Gipfel in Miami eine Veranstaltung ihrer im vergangenen Jahr gestarteten Initiative "Fostering the Future Together" (auf Deutsch etwa: Gemeinsam die Zukunft gestalten) abhalten, sagte Trump in ihrer Rede in New York.

"Die Zukunft unserer Welt hängt davon ab, was wir heute für unsere Kinder tun." Dafür arbeite ihre Initiative auch mit Tech-Firmen wie Amazon und Google zusammen, sagte Trump weiter - nannte aber keine konkreten Details.

Zuvor saß Trump während der Rede ihres Ehemanns, US-Präsident Donald Trump, bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung erstmals am Platz der US-Delegation - gemeinsam etwa mit Außenminister Marco Rubio und UNO-Botschafter Mike Waltz. In den vergangenen Jahren hatte Melania Trump - wie für anwesende Partner und Partnerinnen meist üblich - im Zuschauerbereich des Saals gesessen. US-Präsident Trump erwähnte seine Frau in seiner Rede und bescheinigte ihr, dass sie "großartige Arbeit" leiste. Sie winkte daraufhin kurz.