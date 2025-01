Kitzbühel: James Blunt als geheimer Star-Act bei legendärer VIP-Party

Die Kitz-Race-Night im VIP-Club von Harti Weirather ist einer der großen Höhepunkt der Parytwoche im Zuge des Hahnenkammrennens.

In Kitzbühel jagt diese Woche eine Party die nächste. Dienstagnachmittag (21. Jänner) lud Schlagerstar Hansi Hinterseer zur Präsentation seines Dokumentarfilms "Der lange Weg zum Gipfel" im Filmtheater, am Mittwoch lockt mit der Kitz Legends Night schon der nächste VIP-Event. Bis Sonntag wimmelt es in der Gamsstadt nur so von Stars und Sternchen. Den genauen Party-Fahrplan zum elitären Hahnenkamm-Wochenende finden Sie HIER .

VIP-Club als Bühne

Einer der ganz großen Höhepunkte ist nach der Weißwurstparty beim Stanglwirt die Kitz Race Night am 25. Jänner in Weirathers WWP-Club am Fuße der Streif. Wie jedes Jahr werden hier die Reichen und Schönen nicht nur während der Rennen netzwerken und gustieren, sondern auch einen ganzen Abend lang mit internationalen Gästen feiern.

Geheimnis

Bei der Kitz Race Night steht auch jedes Jahr ein großer Star auf der Bühne. Der Name ist wie immer ein gut gehütetes Geheimnis. Wie oe24 jetzt von Insidern erfuhr, soll es sich aber um den britischen Singer-Songwriter James Blunt (50) handeln. Mit seinem Nummer-1-Hit "You're Beautiful" brachte er schon viele Herzen zum Schmelzen. Zeit hätte der Musiker jedenfalls, denn seine Jubiläumstour startet erst am 11. Februar.