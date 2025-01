Arnie in Kitz: Star-Auflauf bei seiner Charity-Auktion

Am 23. Januar 2025 wird der Stanglwirt in Going erneut zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Events: Arnold Schwarzenegger lädt erneut zum „Special Dinner for Climate Action“ im Rahmen der Hahnenkamm-Rennwoche und bringt prominente Gäste, Klimaschützer und Genießer zusammen

Für den Klimaschutz unterbricht Arnold Schwarzenegger sogar seine Dreharbeiten in New York. Der Hollywoodstar und frühere Gouverneur Kaliforniens ist weltweit für sein Engagement im Umwelt- und Klimaschutz bekannt. Mit seinem Charity-Dinner möchte Schwarzenegger nicht nur Aufmerksamkeit für dringende Klimafragen schaffen, sondern auch konkrete Projekte fördern, die durch die Schwarzenegger Climate Initiative unterstützt werden. Dazu hat er auch wieder zahlreiche Top-Stars zum Stanglwirt geladen. © GEPA pictures/ Wolfgang Grebien × Das Highlight des Abends ist die von Schwarzenegger persönlich geleitete Charity-Auktion. Die Versteigerung umfasst exklusive Erlebnisse und Sammlerstücke, darunter: Eine seiner berühmten persönlichen Uhren, die bereits im Vorjahr für Aufsehen sorgten.

Ein VIP-Fußballerlebnis mit Real-Madrid-Star Antonio Rüdiger.

Ein Hahnenkamm-VIP-Erlebnis sowie weitere besondere Attraktionen.

Eine Wanderung mit den "Bergretter"-Stars aus der ZDF-Serie © GEPA pictures/ Wolfgang Grebien × Im letzten Jahr ging eine Arnie-Uhr um 270.000 Euro an Immo-Tycoon Klemens Hallmann. Bleibt abzuwarten, ob Hallmann seine Sammlung heuer erweitert oder jemand anders den Vortritt lässt. Gut möglich wäre auch, dass Hallmann seine im Vorjahr ersteigerte Uhr für den guten Zweck erneut versteigern lässt, wie er damals bereits anklingen ließ. Prominente Gäste und Unterhaltung The BossHoss © Fuhrich × Potente Bieter gibt es jedenfalls auch heuer wieder genug. Zahlreiche Wirtschafts-Bosse und VIPs wie Matthias Schweighöfer mit seiner Ruby O. Fee, The BossHoss, Ralf Möller, Barbara Meier und Mark Keller haben sich bereits angesagt. Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee © Getty × Für musikalische Highlights sorgt 2025 Giovanni Zarrella mit seiner Band. Der Entertainer wird ein exklusives Live-Programm präsentieren, das – wie der gesamte Abend – im Zeichen des Umwelt- und Klimaschutzes steht. Giovanni Zarella © Getty × Neben der musikalischen Unterhaltung erwartet die Gäste eine beeindruckende kulinarische Reise, die von lokalen Spezialitäten geprägt ist. Die einzigartige Atmosphäre des Stanglwirts schafft den perfekten Rahmen für diesen besonderen Anlass, der Genuss und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Das „Special Dinner for Climate Action“ steht nicht nur für exklusive Unterhaltung, sondern auch für eine klare Botschaft: Entschlossenes Handeln ist notwendig, um unsere Umwelt und den Planeten zu schützen. Schwarzenegger und die Organisatoren möchten zeigen, dass sich Prominenz und Engagement für den Klimaschutz hervorragend verbinden lassen.