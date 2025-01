Der ultimative Party-Fahrplan zum Hahnenkammrennen

Ab Freitag kämpfen unsere ÖSV-Stars wieder um den Sieg - bereits ab Mittwoch wird in der Gamsstadt richtig abgefeiert

Über 100.000 Gäste werden diese Woche in Kitzbühel zum legendären Hahnenkammrennen erwartet. Während sich ein Großteil der Fans auf das Geschehen auf der Ski-Piste richtet, rüsten sich die VIPs bereits für ihr Schaulaufen auf der Party-Piste. Und Partys gibt es wieder jede Menge in der Gamsstadt.

Das Warm-Up zum Party-Marathon beginnt für die Promis bereits am Vormittag. Im elitären KitzRace Club im Zielgelände bleibt man gerne unter sich und genießt Do&Co-Köstlichkeiten. Das hat natürlich auch seinen Preis. Etwas über 8.000 Euro kostet das 3-Tages-Ticket von Freitag bis Sonntag - pro Person versteht sich.

Wirklich in sich haben es aber die legendären Abend-Events in und rund um Kitzbühel. oe24 hat für Sie den ultimativen Party- und Promi-Guide zusammengestellt:

Dienstag, 21. Jänner:



Am späten Nachmittag lädt Hansi Hinterseer persönlich ins Kino von Kitz und zeigt dort seine neue Film-Doku.



© ORF/Kerstin Joensson ×



Am späten Nachmittag lädt Hansi Hinterseer persönlich ins Kino von Kitz und zeigt dort seine neue Film-Doku. Mittwoch, 22. Jänner:



18 Uhr, Hotel Grand Tirolia: "Kitz Legends Night" mit Stars wie Andreas Gabalier, Vanessa Mai, Franz Klammer und vielleicht sogar Arnold Schwarzenegger.



© Kernmayr



18 Uhr, Hotel Grand Tirolia: "Kitz Legends Night" mit Stars wie Andreas Gabalier, Vanessa Mai, Franz Klammer und vielleicht sogar Arnold Schwarzenegger. Donnerstag, 23. Jänner:



14 Uhr, Hotel Kitzhof: Kärnten-Event in Johannes Mitterers Top-Hotel mit zahlreichen hochkarätigen Gästen.



Hans Enn, Armin Assinger & Hans Pum © Mike Vogl ×



18 Uhr, Stanglwirt: Arnold Schwarzenegger lädt zur Auktion im Rahmen seiner Klima-Charity. Das erste große Highlight der Renn-Woche mit Stars wie Matthias Schweighöfer, Barbara Meier, Klemens Hallmann, The BossHoss, Giovanni Zarella, Ralf Möller, u.v.m.



© APA/Fuhrich ×



Kärnten-Event in Johannes Mitterers Top-Hotel mit zahlreichen hochkarätigen Gästen. Arnold Schwarzenegger lädt zur Auktion im Rahmen seiner Klima-Charity. Das erste große Highlight der Renn-Woche mit Stars wie Matthias Schweighöfer, Barbara Meier, Klemens Hallmann, The BossHoss, Giovanni Zarella, Ralf Möller, u.v.m. Freitag, 24. Jänner:



18 Uhr, Stanglwirt: DAS Highlight des Wochenendes - die legendäre Weißwurstparty beim Stanglwirt ist der Hotspot des Wochenendes. Neben Arnold Schwarzenegger und ANdreas Gabalier, geben sich weitere Top-VIPs aus Deutschland und Österreich die Ehre.



Andreas Gabalier & Arnold Schwarzenegger © Getty ×



19, Uhr, Rosis Sonnbergstuben: Telekom-Riese A1 lädt zur "A1 Kitz Night" zur "singenden Wirtin" in ihre Sonnbergstuben. Zahlreiche Ex-ÖSV-Stars, Wirtschaftsbosse und Vertreter der Politik geben sich dort ein Stelldichein.



Kitzbühels singende (Schnitzel-)Wirtin Rosi Schipflinger mit Schwiegertochter Anja Autenrieth, die das gesamte Sonnbergstuben-Marketing über hat. © beigestellt ×



DAS Highlight des Wochenendes - die legendäre Weißwurstparty beim Stanglwirt ist der Hotspot des Wochenendes. Neben Arnold Schwarzenegger und ANdreas Gabalier, geben sich weitere Top-VIPs aus Deutschland und Österreich die Ehre. Telekom-Riese A1 lädt zur "A1 Kitz Night" zur "singenden Wirtin" in ihre Sonnbergstuben. Zahlreiche Ex-ÖSV-Stars, Wirtschaftsbosse und Vertreter der Politik geben sich dort ein Stelldichein. Samstag, 24. Jänner:



14 Uhr, Zielgelände: Die "Kitz Charity Trophy" lockt für den guten Zweck Promis wie DJ Ötzi auf die Piste. Wer das Rennen gewinnt, ist hier Nebesache. Der große Sieger ist die der Charity-Gedanke.



Die Charity Trophy war ein voller Erfolg! © Gerhard Fally



Die "Kitz Charity Trophy" lockt für den guten Zweck Promis wie DJ Ötzi auf die Piste. Wer das Rennen gewinnt, ist hier Nebesache. Der große Sieger ist die der Charity-Gedanke. 16 Uhr, Country Club: Schwarzenegger-Freund und Zigarren-Hersteller Daniel Marshall lädt in die "Cigar Lounge" des noben Country Clubs. Ein Pflichttermin für Freunde des blauen Dunsts. Highlight: Die mit Blattgold überzogene Torpedo um rund 400 Euro - pro Stück!



Arnold Schwarzenegger, Richard Hauser, Daniel Marshall © Getty ×



17:30 Uhr, Rosis Sonnbergstuben: Tradition bleibt Tradition - vor allem bei Rosi Schipflinger, die seit vielen Jahren die Society zur Schnitzelparty in ihre Sonnbergstuben lädt. Dort kann es schon mal passieren, dass der Volks-Rock'n'Roller mit der Wirtin im Duett singt.



Rosi Schipflinger und Andreas Gabalier © Kernmayer ×



19:30 Uhr, VIP-Zelt im Zielgelände: Zwar nicht die größte, aber dafür die elitärste Party des Wochenendes. Die "KitzRaceNight" - Eintritt rund 2.000 Euro - bietet neben Stammgast-VIPs wie Victoria und Paulina Swarowski oder Topmodel Barbara Meier nicht nur Kulinarik vom Feinsten, sondern auch immer einen internationalen Top-Act als Show-Programm. Wer heuer auftritt, ist wie immer "Top Secret"!



Victoria Swarovski © Getty ×



20 Uhr, Hotel Kitzhof: Hotel-Direktor Johannes Mitterer begrüßt wie jedes Jahr zahlreiche Top-VIPs zur coolen Hummer-Party mit coolen Sounds und Top-Gastromonie.



Johannes Mitterer © Artner ×

Dass alle Events einer strengen Gästeliste unterliegen versteht sich bei so viel Promi-Power von selbst. Die Tickets für alle Events sind schon lange ausverkauft und Gästelisten-Plätze fast unmöglich zu bekommen. Ruhe kehrt in der Gamsstadt erst wieder am Montag, den 27. Jänner ein. Nicht aber für die Veranstalter - denn dann beginnt für sie bereits die Planung für das Hahnenkammrennen 2026.