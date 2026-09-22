Jordanien-König warnt: Israel will Leben in Gaza auslöschen

Jordaniens König Abdullah II. hat Israel im Konflikt mit den Palästinensern schwerste Verstöße gegen internationales Recht vorgeworfen.

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Israels Vorgehen im Gazastreifen sei "ein Versuch, palästinensisches Leben auszulöschen und eine neue Realität am Boden zu verhängen", sagte der Monarch bei der UNO-Generaldebatte am Dienstag in New York. Gaza werfe die Frage auf: "Wenn das Völkerrecht über Jahrzehnte ignoriert werden kann, was genau ist dieses Recht dann wert?"

Gaza sei "eine der weltweit längsten Besatzungen". Auch im Westjordanland gebe es beim Vorgehen Israels eine grundlegende Verschiebung, so der König weiter. "Was einst ein schleichender Prozess war, ist explodiert in etwas viel Aggressiveres", sagte er. Abdullah II. sprach von "Zwangsvertreibung" im Westjordanland durch Israel, die ein Kriegsverbrechen darstelle.

"Wir haben Werkzeuge"

Die Weltgemeinschaft würde den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nur noch "managen" und ihn nicht angehen. "Wir haben Werkzeuge: Sanktionen, Einfrieren von Vermögen, Embargos, diplomatische Isolation und wir haben sie schon anderswo eingesetzt. Aber mit Israel enden Resolutionen dort, wo sie begannen - auf dem Papier", beklagte der Monarch.

Jordanien fordert unverändert einen Palästinenserstaat entlang der Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Ein großer Teil der Bevölkerung in Jordanien hat palästinensische Wurzeln, darunter Königin Rania. Jordanien hatte 1994 einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen und war nach Ägypten damit das zweite arabische Land, das Israel formell anerkannte.