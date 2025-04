Halbfinal-Showdown: Vier Teams kämpfen um den Traum von Klagenfurt

Zwei packende Halbfinals entscheiden heute, wer ins ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt einzieht: Der LASK empfängt den WAC, während die Austria gegen Hartberg spielt. Für drei der vier Teams wäre es ein historischer Finaleinzug.

Der ÖFB-Cup steht heute vor der Entscheidung: In zwei Halbfinals kämpfen vier Teams um den Einzug ins Finale am Wörthersee. Während die Austria Wien am Mittwoch (20:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) als Favorit gegen Hartberg antritt, duellieren sich LASK und WAC (18:15 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) in einem explosiven Ost-Duell.

Austria mit Erfolgsserie im Rücken

Mit 15 Siegen aus den letzten 17 Pflichtspielen geht die Austria hoch motiviert in die Partie. Nur Salzburg und Sturm Graz konnten die Wiener in dieser Phase stoppen. "Es geht ums Finale, da wollen wir hin", betonte Reinhold Ranftl. Trainer Stephan Helm kann bis auf Hakim Guenouche auf alle Stammkräfte zurückgreifen.

Hartbergs schwierige Ausgangslage

Für Hartberg wäre der Finaleinzug historisch – bisher scheiterte der Klub in allen drei Halbfinal-Teilnahmen. Zudem wartet eine negative Bilanz gegen die Austria: nur ein Sieg und ein Remis in den letzten zwölf Duellen. Trainer Manfred Schmid bleibt dennoch zuversichtlich: "Wir brauchen das Spiel des Jahres."

LASK vs. WAC: Kampf um die Saisonrettung

Der LASK will nach 60 Jahren wieder den Cup holen und die enttäuschende Saison vergessen machen. Doch der WAC ist ein gefährlicher Gegner – die Kärntner gewannen die letzten vier Duelle, darunter ein 5:1 in Linz. "Wir wollen Klagenfurt mit allen Mitteln erreichen", sagt LASK-Stürmer Maximilian Entrup. Für den WAC wäre es das erste Finale überhaupt.

Das Endspiel findet am 1. Mai 2025 (17:00 Uhr) im Wörthersee-Stadion statt.