Liverpool-Star Salah mit Last-Minute-Siegtreffer für Ägypten

Mohamed Salah hat Ägypten vor einem Fehlstart beim Fußball-Afrika-Cup in Marokko bewahrt.
Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool traf am Montag in Agadir im Duell des siebenfachen Champions mit Simbabwe erst in der Nachspielzeit (91.) via Linksschuss zum 2:1-Endstand.
- Aston Villas Siegesserie hielt auch gegen Manchester United
- FC Bayern zum Jahresausklang mit 4:0-Erfolg in Heidenheim
- Vor Turnier-Start: Afrika Cup künftig alle vier Jahre
Der Außenseiter war vor der Pause überraschend durch Prince Dube (20.) in Führung gegangen. Der Ausgleich ging auf das Konto von Omar Marmoush (64.).