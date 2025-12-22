Alles zu oe24VIP
mo salah
© FRANCK FIFE / AFP

Afrika Cup

Liverpool-Star Salah mit Last-Minute-Siegtreffer für Ägypten

22.12.25, 23:14
Mohamed Salah hat Ägypten vor einem Fehlstart beim Fußball-Afrika-Cup in Marokko bewahrt.  

Der Stürmerstar von Englands Meister Liverpool traf am Montag in Agadir im Duell des siebenfachen Champions mit Simbabwe erst in der Nachspielzeit (91.) via Linksschuss zum 2:1-Endstand.

Der Außenseiter war vor der Pause überraschend durch Prince Dube (20.) in Führung gegangen. Der Ausgleich ging auf das Konto von Omar Marmoush (64.).

