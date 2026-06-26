Nach Tod
FIFA verweigert Frankreich Wunsch
Geplant war offensichtlich, dass die französischen Spieler gegen Norwegen ein schwarzes Armband tragen. Die FIFA erlaubte dies aber nicht. Die Gründe sind noch nicht bekannt.
Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Auch interessant
Andere Geste des Mitgefühls
Statt des Armband gewährte die FIFA eine andere Geste: Eine Schweigeminute gab es vor dem Anpfiff. Deschamps ist beim Spiel nicht anwesend und befindet sich in Frankreich, um seine Familie zu treffen und sich bei seiner Mutter zu verabschieden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden