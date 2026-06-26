FIFA verweigert Frankreich Wunsch

Didier Deschamps erlebt mitten bei der Weltmeisterschaft die wohl schwerste Nachricht überhaupt. Die Mutter des französischen Nationaltrainers war verstorben. Die Spieler wollten ein besonderes Zeichen des Mitgefühls setzen, die FIFA hatte aber etwas dagegen.

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Geplant war offensichtlich, dass die französischen Spieler gegen Norwegen ein schwarzes Armband tragen. Die FIFA erlaubte dies aber nicht. Die Gründe sind noch nicht bekannt.

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Andere Geste des Mitgefühls

Statt des Armband gewährte die FIFA eine andere Geste: Eine Schweigeminute gab es vor dem Anpfiff. Deschamps ist beim Spiel nicht anwesend und befindet sich in Frankreich, um seine Familie zu treffen und sich bei seiner Mutter zu verabschieden.