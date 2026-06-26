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Toni Polster

Was ist mit Arnautovic und Alaba los?

Toni Polster
von
Marko Arnautovic; im Hintergrund: David Alaba.
© GEPA
Hinter der Fitness unserer Topstars steht ein Fragezeichen.
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Wenn der Teamchef selbst sagt, dass Marko Arnautovic keine 60, 70 Minuten spielen kann, ohne dabei eine Verletzung zu riskieren, dann sollte das doch zu denken geben.

Ich war immer heiß drauf, durchzuspielen

Schließlich hatte der Ralf Rangnick vor der WM ausdrücklich erklärt, mit fitten Spielern zur WM zu fliegen.

Wenn ich an meine Karriere erinnern darf, wo es doch immer wieder Diskussionen um meine Fitness gab: Egal, in welchem Alter - wenn ich im Team dabei war, war ich immer brennheiß und wollte immer durchspielen.

David Alaba hätte vermutlich ein Wechsel zu einem Verein, bei dem er eine Stammplatz-Garantie gehabt hätte, gutgetan. Dass David jetzt nicht ganz fit wirkt, könnte auch an der fehlenden Spielpraxis liegen. Aber im Nachhinein ist man immer gscheiter ...

Hoffen wir, dass Paul Wanner wieder vollfit ist. Er tut unserer Offensive gut. Erst recht, wenn wir, wie ich hoffe, auf Sieg spielen.

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