Rangnick: "Wetten Sie auf uns!"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat in Dallas seinen Plan präsentiert, wie man Argentinien und Ausnahmekönner Lionel Messi knacken will.

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Österreich trifft vor 94.000 Fans in Dallas auf Weltmeister Argentinien. Das hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor.

"Die Schwächen von Argentinien sind schnell erzählt. Wir haben wenige bis keine entdeckt. Sie haben den besten Spieler, den es jemals gegeben hat in ihren Reihen. Sie wollen viel den Ball haben, aber darauf sind wir sehr gut vorbereitet. Wir müssen hellwach sein, auch sehr gut antizipieren und uns nicht überraschen lassen", so der Deutsche.

Rangnick meint weiter: "Wir haben es gemacht, wie wir es immer machen, haben geschaut, wie wir im Ballbesitz und ohne Ballbesitz agieren sollen. Wir müssen auf taktisch sehr hohem Niveau spielen. Wir müssen die beste Leistung in meiner Amtszeit zeigen."

"Läuft nicht mehr so viel"

Für den Teamchef zählt nicht nur der Superstar: "Messi läuft vielleicht nicht mehr so viel wie früher, dadurch sind sie ein Spieler weniger im Gegenpressing, aber das macht ihn auch so gefährlich, weil er oft in unbewachten Bereichen lauert. Argentinien ist viel mehr als Lionel Messi, sie sind auf allen Positionen mit Weltklasse-Spielern besetzt."

© GEPA pictures

"Wir haben auf jeden Fall ein psychologisches Drehbuch und wir wollen den Spielern noch einmal eine zusätzliche Inspiration geben. Motivation brauchen sie nicht, das sind sich bis in die Fingerspitzen motiviert", so der 67-Jährige.

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Rangnick hat noch einen Tipp für die Zocker: "Wer sehr, sehr viel Geld gewinnen möchte, der soll sein letztes übriges Geld auf Österreich setzen. Wir spielen 'Against All Odds' - ich halte das auf jeden Fall für möglich mit unserem Stil einen Punkt oder auch einen Sieg zu holen. Aber es wird entscheidend, wie das Spiel läuft."