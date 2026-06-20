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Spezialanfertigung

So schaut ÖFB-Maskenmann Posch jetzt aus

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Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das Samstag-Training in Santa Barbara vollzählig absolviert.
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Stefan Posch, der zum WM-Auftakt gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitten hatte, spulte die Einheit mit einer eigens in Los Angeles angefertigten Spezialmaske ab.

Das Training begann um 9.30 Uhr Ortszeit - das WM-Spiel am Montag im Dallas Stadium gegen Argentinien wird nach kalifornischer Zeit eine halbe Stunde später (12.00 Uhr Ortszeit) angepfiffen.

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Die ÖFB-Auswahl flog noch am Samstag nach Dallas, wo am Sonntag das Abschlusstraining steigt.

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