Spezialanfertigung
So schaut ÖFB-Maskenmann Posch jetzt aus
Stefan Posch, der zum WM-Auftakt gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitten hatte, spulte die Einheit mit einer eigens in Los Angeles angefertigten Spezialmaske ab.
Das Training begann um 9.30 Uhr Ortszeit - das WM-Spiel am Montag im Dallas Stadium gegen Argentinien wird nach kalifornischer Zeit eine halbe Stunde später (12.00 Uhr Ortszeit) angepfiffen.
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Die ÖFB-Auswahl flog noch am Samstag nach Dallas, wo am Sonntag das Abschlusstraining steigt.
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