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Polizei-Einsatz

Badegast bedroht Security mit Messer

Großes Freibad mit Menschen, Liegewiese und Bergen im Hintergrund unter blauem Himmel.
© IKB
Ein heftiger Streit im Innsbrucker Tivoli Schwimmbad rief die Polizei auf den Plan. Ein Hausverweis eskalierte völlig, am Ende zückte ein unbeteiligter Badegast sogar ein Klappmesser.
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Ein 22-jähriger Badegast hat am Freitag im Tivoli-Schwimmbad in Innsbruck zwei Security-Mitarbeiter mit einem Klappmesser bedroht. Er mischte sich in eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den zwei Sicherheitskräften und zwei weiteren Badegästen ein, die wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung des Schwimmbads verwiesen worden waren. Einer der Security-Mitarbeiter wurde bei dem Streit durch einen Kopfstoß leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde festgenommen.

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Mehrere Polizeistreifen brachten die Situation schließlich unter Kontrolle. Neben den zwei Sicherheitskräften erlitten auch der 22-jährige Afghane sowie einer der des Schwimmbads verwiesenen Männer leichte Verletzungen. Gegen den 22-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde am Samstag in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.

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