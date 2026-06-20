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Wegen Hitze: Alkoholverbot bei Festival

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Hitzewarnstufe Rot in 35 Départements
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Frankreich verbietet Alkohol während des landesweiten Musikfestivals "Fête de la Musique" am Sonntag in jenen Regionen, für die ab Mittag die höchste Hitzewarnstufe gilt. "Die Präfekten werden Verordnungen erlassen, die den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit in den unter roter Hitzewellenwarnung stehenden Départements verbieten", teilte das Büro von Ministerpräsident Sébastien Lecornu nach einer Krisensitzung am Samstag mit.

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Zudem werde bei allen staatlich organisierten Veranstaltungen kein Alkohol ausgeschenkt. Die Regierung rief allgemein dazu auf, den Alkoholkonsum bei dem in Frankreich groß gefeierten Musikfest zu begrenzen, um Rettungsdienste zu entlasten.

Für Sonntag verhängte der französische Wetterdienst nahezu im gesamten Land die höchste oder zweithöchste Warnstufe mit erwarteten Spitzentemperaturen zwischen 38 und 41 Grad. Derzeit gilt wegen der extremen Hitze für 60 der insgesamt 101 Départements die zweithöchste Warnstufe Orange mit Werten bis zu 38 Grad. Die höchste Warnstufe Rot soll am Sonntag Météo France zufolge für 35 Départements gelten, einschließlich Paris. Für 45 weitere Départements wurde die Stufe Orange ausgerufen.

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