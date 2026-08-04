Totale Sonnenfinsternis auf Mallorca: Jetzt droht Mega-Streik

Die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca am 12. August soll das Urlaubs-Highlight des Jahres werden.

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Die Balearen-Insel Mallorca zählt jedes Jahr zu den beliebtesten Reisedestinationen. Doch heuer gibt es einen zusätzlichen Anreiz. Am 12. August wird es dort sogar eine totale Sonnenfinsternis geben, ein enormer Touristen-Ansturm wird erwartet, doch genau an diesem Tag versinkt der Urlaubs-Hotspot im totalen Streik-Chaos.

Ausgerechnet am Tag der spektakulären Sonnenfinsternis droht an den Stränden von Palma de Mallorca ein Ausstand der Rettungsschwimmer. Nachdem ein Schlichtungsgespräch gescheitert ist, halten die Einsatzkräfte an ihren Streikplänen für den 12. August fest. Für Tausende Urlauber und Einheimische könnte das erhebliche Einschränkungen beim Badebetrieb bedeuten. Hinzu kommt, dass an den Tagen zuvor die Beschäftigten des Bodenabfertigers Swissport zu Teilstreiks am Flughafen aufgerufen haben.

Verhandlungen ohne Ergebnis

Der balearische Schlichtungsdienst Tamib versuchte am vergangenen Freitag vergebens, eine Einigung im festgefahrenen Tarifkonflikt herbeizuführen. Wie die Gewerkschaft der Rettungsschwimmer in einer Stellungnahme mitteilte, brachten die Gespräche zwischen der Arbeitnehmervertretung, der Stadt Palma und dem zuständigen Dienstleistungsunternehmen keine Annäherung.

Die Angestellten fordern seit Monaten grundlegende Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen. Konkret verlangen die Lebensretter die Errichtung von Aufenthaltsmodulen mit funktionierendem Strom- und Wasseranschluss sowie Sanitäranlagen an den Abschnitten Playa de Palma, Can Pere Antoni, Cala Major, Cala Estància und Ciutat Jardí.

Ansturm am Tag des Naturschauspiels

Die Arbeitsniederlegung trifft die Insel an einem der geschäftigsten Tage des Jahres. Am 12. August wird auf Mallorca eine totale Sonnenfinsternis erwartet, die extrem viele Schaulustige an die Küsten locken dürfte. Die Strände der Inselhauptstadt gelten als zentrale Aussichtspunkte für das seltene Phänomen.

Majorca, Spain - October 6 2024: Spanish Socorrista Lifeguard on duty at Cala Mondrago beach, Majorca, Balearic Islands, Spain. © Getty Images

Sollten die Rettungsschwimmer nicht im Dienst sein, drohen aus Sicherheitsgründen Beflaggungsbeschränkungen oder gar behördliche Sperrungen einzelner Strandabschnitte. Die Gewerkschaft betonte jedoch, dass der Ausstand bis zuletzt verhindert werden könne, sofern die Verantwortlichen auf die Mindestanforderungen eingehen.

Sowohl die Stadt Palma als auch das beauftragte Rettungsunternehmen stehen nun unter großem Handlungsdruck. Um ein Chaos an den Stränden am Tag der Sonnenfinsternis abzuwenden, bleiben den Verantwortlichen nur noch wenige Tage für ein Einlenken.