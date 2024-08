Das ist Marcel Hirschers Liebes-Geheimnis

Die Nachricht, dass Ski-Superstar Marcel Hirscher frisch vergeben ist, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. oe24 kennt das Liebes-Geheimnis des 35-Jährigen.

Ja, Marcel Hirscher ist kein Junggeselle mehr. Diese Nachricht überraschte am Freitag viele. Doch hinter dem Bekanntwerden der Hirscher-Liebe steckt viel mehr.

Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger lässt seine Fans via Social Media stets an seinem Leben teilhaben. Ganz gleich ob es um Tüfteleien für seine Ski-Marke Van Deer geht, Ausfahrten mit dem Motorrad oder diverse Ausflüge in die Natur im Sommer oder Winter. Was aber die wenigsten wussten: Hirscher ist dabei schon lange nicht mehr alleine unterwegs.

Seit zwei Jahren glücklich vergeben

Denn schon 2022, also vor zwei Jahren lernte er seine neue Partnerin kennen und lieben. Schnappschüsse vom Sommerurlaub vor einem Jahr lassen vermuten, dass er da schon nicht mehr alleine war. Doch wie konnte das Ski-Idol einer ganzen Generation sein privates Glück so lange geheim halten?

Spätestens seit seiner Trennung von Laura Moisl, mit der er auch eine gemeinsame Tochter und einen gemeinsamen Sohn hat, schirmt der Annaberger sein Privatleben aus der Öffentlichkeit hermetisch ab. "Jeder Mensch hat ein Privatleben, ich interessiere mich auch nicht dafür, wer was mit wem macht", meint der 35-jährige, der nächsten Samstag nach Neuseeland abhebt, um bei FIS-Rennen den nächsten Schritt in Richtung Weltcup-Comeback machen will.

Was man über Hirschers "Neue" weiß

Der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang 2018 (RTL & Kombination) genießt seit seinem vorläufigen Ski-Rücktritt die Zeit, in der er einfach "Marcel sein kann". Fernab von der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Umso überraschender kam der Schnappschuss aus den Straßen Amsterdams, wo er mit einer bislang Unbekannten gesehen wurde. Doch wer ist die Frau an Hirschers Seite und wieso gibt es keine gemeinsamen Auftritte bei Veranstaltungen, etwa von Van Deer? Genau das ist Hirschers großes Liebes-Geheimnis. "Zu Beginn der Karriere war das ganz anders", wird der Meinungswandel geschildert. Damals gab es gemeinsame Foto-Shootings mit Partnerin Laura, in den Zielräumen des Ski-Zirkus gab es von Kameras eingefangene Sieger-Küsse. Die Geburt des ersten Kindes wurde auch via Social Media geteilt.

Dass es sogar einen zweiten Hirscher-Spross gab, blieb lange geheim. Nicht, weil der Superstar es verheimlichen will. Sondern, weil es für ihn mittlerweile darum geht, die schönsten Momente mit dem inneren Kreis zu genießen. Und mit diesem Liebes-Geheimnis dürfte er nun auch wieder sein Glück gefunden haben. Die dunkelhaarige Unbekannte an seiner Seite ist Österreicherin und nicht, wie man etwa annehmen könnte, Niederländerin. Der Ski-Nationenwechsel ist also tatsächlich nur seiner Mutter gewidmet, die gebürtige Holländerin ist. Hirschers Freundin unterstützt "ihren Marcel" in der Ansicht, dass man das wahre Glück nicht nach außen tragen muss.

Dennoch rätseln Hirscher-Fans seit gestern, bei welchen Schnappschüssen aus seinem Leben er wohl einfach nur einen romantischen Ausflug geteilt hat. In den letzten zwei Jahren gab es dazu auf jeden Fall genug Stoff von Seiten des 35-Jährigen.

Hirscher reist Solo nach Neuseeland

Die letzten Tage, bevor die Mission Ski-Comeback für Hirscher endgültig losgeht, genießt das Paar noch zusammen. Denn wenn am Samstag der Flieger nach Neuseeland abhebt, wird der Neo-Oranje ohne seiner besseren Hälfte fliegen. Sie bleibt zu Hause.

Das berufliche und private wird im Hause Hirscher also auch zukünftig strikt getrennt. Selbst ein Paarlauf bei einem Weltcuprennen ist nicht sicher. "Mal sehen, ob sie eines Tages bei einem Rennen dabei sein wird, sicher ist es allerdings nicht", heißt es aus den Kreisen des Salzburgers. Klar ist: Sobald Hirscher im Starthaus steht, werden die Blicke zukünftig nicht nur auf der Piste liegen, sondern auch im Zielraum, ob Hirscher seine Liebe doch der Öffentlichkeit zeigen wird.