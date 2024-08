Liebes-Outing von Marcel Hirscher

Marcel Hirscher schwebt derzeit auf Wolke 7. Nicht nur die Vorbereitung auf sein Ski-Comeback laufen auf Hochtouren, er hat auch eine neue Frau an seiner Seite.

Marcel Hirscher schuftet derzeit an seinem Ski-Comeback. Als Oranje wird der 35-Jährige dank neuer Wild-Card-Regel im Oktober in Sölden an den Start gehen können. Am Sonntag plaudert er auch gemeinsam mit Tom Walek in "Walek wandert" auf Ö3 und lässt dort auf privat tief blicken. Das größte Geheimnis konnte der Mikromann dem achtfachen Gesamtweltcup-Sieger allerdings nicht entlocken.

Hirscher spricht auf Ö3 zwar so privat wie selten zuvor: Auf die Frage was ihn mehr bewegt – eine olympische Medaille oder Kinder antwortet der Salzburger: „Sicher wenn du Papa wirst. Das verändert dein Leben massiv. Die Werte verschieben sich brutal. Das hat mich persönlich menschlich sicher extrem weitergebracht und auch verändert.“ Und: „Mit Kindern merkt man dann schon: ‚Worum geht’s jetzt eigentlich?‘ Darum, dass man zwei Hundertstel schneller oder langsamer ist, oder ob es den Kids gut geht, dass sie gesund sind, wachsen, gedeihen und sich entwickeln können. Und das relativiert natürlich den Wahnsinn dann schon sehr stark.“

Hirscher ist wieder unter der Haube

Doch während er seit seinem Ski-Rücktritt 2019 nach sieben Mal WM-Gold, zwei Mal Olympia-Gold, acht Gesamtweltcupsiegen, sechs RTL-Weltcupsiegen, sechs Salom-Weltcupsiegen und 67 gewonnenen Weltcup-Rennen seine Fans mit Einblicken von Ski-Ausflügen oder Motorrad-Trips stets am Laufenden gehalten hat, hält der Annaberger sein Privatleben aus der Öffentlichkeit fern.

Vor drei Jahren ließ er sich nach zwölf Jahren Ehe von Laura Moisl scheiden. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder, einen fünfjährigen Sohn und eine seit Donnerstag dreijährige Tochter. Seitdem war er - zumindest offiziell - einer der begehrtesten Junggesellen des Landes.

© GEPA ×

Doch das gehört nun auch der Vergangenheit an. Wie das Hirscher-Management auf oe24-Anfrage bestätigt, hat Marcel sein Glück wieder gefunden. Im Rahmen eines Pressetermins in den Niederlanden vergangene Woche, wo Hirscher seine Comeback-Pläne vorgestellt hatte, wurde er mit einer dunkelhaarigen Frau in den Straßen von Amsterdam gesehen. Nun ist die Katze aus dem Sack: Die Unbekannte ist seine neue Freundin. Noch ist nicht mehr über die Frau bekannt, spätestens beim Weltcup-Start in Sölden könnte aber das verliebte Versteckspiel ein Ende haben.