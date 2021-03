Die Gmunden Swans haben zum Abschluss der Platzierungsrunde der Basketballliga der Männer den Schlager gegen die Kapfenberg Bulls gewonnen.

Die Oberösterreicher setzten sich im Duell des Tabellenführers gegen den schärfsten Verfolger mit 82:70 durch und treffen nun in der "Best of five"-Viertelfinalserie ab 31. März auf UBSC Graz. Kapfenberg bekommt es mit BC Vienna zu tun.

Obwohl es im Schlager um nichts mehr ging, entwickelte sich in Gmunden ein hartes Spiel. Die Swans lagen in der ersten Halbzeit schon mit bis zu 15 Punkten voran, verloren danach aber die Kontrolle im Spiel. Nach einer starken zweiten Halbzeit feierten sie aber noch sicher den 13. Heimsieg hintereinander.

Die Dukes Klosterneuburg fixierten aus eigener Kraft Rang drei. Nach 35:43-Pausenrückstand in St. Pölten gewannen sie mit 88:81 und spielen im Viertelfinale gegen die Flyers Wels. Die Oberösterreicher besiegten die Oberwart Gunners, die nun auf St. Pölten treffen, mit 79:75.

Viertelfinale der BSL:

Swans Gmunden - UBSC Graz

Kapfenberg Bulls - BC Vienna

Dukes Klosterneuburg - Flyers Wels

Oberwart Gunners - SKN St. Pölten

("Best of five", ab 31. März)