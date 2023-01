Messer-Attacke bei Massenschlägerei in Wien

Zwei Gruppen von Männern attackierten sich im Bereich des Bahnhofs Praterstern gegenseitig. Eine Person wurde schwer verletzt und zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Wien. Am Sonntag um etwa 19 Uhr meldeten mehrere Passanten am Polizei-Notruf, dass sich zwei Gruppen von Männern (jeweils vier bis sechs Männer) gegenseitig mit Schreckschusspistolen attackierten und sich die Auseinandersetzung in den Bereich des Bahnhofs Praterstern verlagerte. Dort wurden auch Messerattacken zwischen den beiden Gruppen wahrgenommen. Anschließend liefen die Beteiligten davon, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die rasch eintreffenden Polizisten fanden eine am Boden liegende Person ohne Bewusstsein auf. Der Mann wies zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörperbereich auf. Er wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in einen Schockraum gebracht.

Verstecktes Messer und Patronenhülsen sichergestellt

Am Tatort wurden neben einem in einem Mistkübel versteckten Messer auch mehrere Patronenhülsen aufgefunden und sichergestellt. Bei der Tatortarbeit unterstützte die Polizeidiensthundeeinheit. Im Zuge der Sofortfahndung durch zahlreiche Polizeikräfte kam es zu fünf Festnahmen tatverdächtiger Personen im Bereich des angrenzenden Stuwerviertels. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um afghanische Staatsangehörige bzw. um Personen mit ungeklärten Staatsangehörigkeiten im Alter von 15-27 Jahren. Ein weiteres Messer wurde bei einem der Festgenommenen sichergestellt.

Zwei Brüder des Schwerverletzten, wurden ebenfalls durch Messer leicht verletzt.

Das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Zentrum-Ost übernahm die Ermittlungen und führte weitere Tatortarbeit durch. Die Einvernahmen der Festgenommenen sind im Gange. Genauere Hintergründe der Tat sind noch Gegen-stand von Ermittlungen.