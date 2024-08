Hirscher hebt ab vor Ski-Comeback

Ski- Ikone Marcel Hirscher begibt sich auf seinem Motorrad nochmal in luftige Höhen bevor es für ihn wieder zurück auf die Piste geht.

Noch vor seinem Ski-Comeback gibt sich der 35-Jährige Ski-Star einer anderen Leidenschaft hin. Dem Motorcross fahren. Hirscher Teilte heute auf Instagram, in seiner Story, mit seinen Followern wie er in voller Montur an seinem Motorrad herum schraubt und sich aufwärmt für seine anschließende fahrt auf der Motorcross Strecke. Diese zweite Leidenschaft ist nach etwa Teilnahmen bei dem Erzberg- Rodeo kein Geheimnis mehr nur die Risikobereitschaft kurz vor der Rückkehr in die Ski- Welt lässt staunen.

Teilnahme im Ski-Weltcup möglich

Das bevorstehende Comeback könnte für den Comeback-Fahrer im Weltcup enden. Möglich ist das durch eine sogenannte "Wildcard" Regelung. eingeführt wurde diese im Juni 2024 und ermöglicht es ehemaligen Spitzenfahrern, welche bestimmte Kriterien erfüllen, einfacher in den Weltcup zurückzukehren. Marcel Hirscher erfüllt alle erforderlichen Kriterien und müsste somit die Wildcard nur mehr beantragen.