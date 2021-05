Gabalier als "Dancing Star"

Andreas Gabalier zeigt sich auf Instagram bei seinen ersten Tanzschritten.

Fleißig. Schon in Berlin zeigte Andreas Gabalier erste Tanzschritte, die er offenbar für ein neues Projekt einstudiert. Worum es sich dabei handelt, verriet der Musiker bisher nicht. Unter den Fans wird jedoch schon wild spekuliert. Die einen sind der Meinung, dass der Sänger an der ORF-Show Dancing Stars teilnehmen könnte, während die anderen ­davon ausgehen, dass er für sein neues Musikvideo trainiert. Beides wäre gut möglich. Die ORF-Tanzshow geht im Herbst in eine neue Runde und ihre Macher sind gerade auf der Suche nach Promi-Kandidaten.

Theorie. Logischer erscheint aber doch die ­zweite Variante, denn ­Gabalier war gerade in einem Berliner Studio, um neue Songs aufzunehmen. Jetzt fehlen also noch die dazu passenden Videos.