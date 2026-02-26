Tierquäler flößte Habicht Alkohol ein

Weil er einem Habicht Alkohol eingeflößt hat, muss ein Mann in Kalifornien für 45 Tage ins Gefängnis.

Wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten, hatte der Mann den Greifvogel in einem Park in South Whittier bei Los Angeles eingefangen und ihm ein alkoholisches Getränk in den Schnabel geträufelt. Nach Angaben der kalifornischen Behörde für Fischerei und Wildtiere handelte es sich um einen jungen Rundschwanzhabicht, der in dem US-Bundesstaat unter Schutz steht.

Der vorbestrafte Mann, der sich bei der Aktion filmte und das Video online veröffentlichte, musste sich wegen Tierquälerei und des Einfangens oder Einsperrens von Wildtieren vor Gericht verantworten. Er wurde nun zu 45 Tagen Haft und zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Wie der Sender NBC News berichtete, hat er 44 der 45 Tage bereits abgesessen.

Der Mann muss zudem eine Geldstrafe von 220 Dollar (186 Euro) zahlen, gemeinnützige Arbeit leisten und an einem Programm gegen Tierquälerei teilnehmen. Das Gericht ordnete auch an, dass er fünf Jahre keine Tiere halten und zehn Jahre keine Waffen besitzen darf.