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Schüsse auf der Krim

Russischer Soldat dreht durch: Vier Tote nach Schießerei

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Auf der von Russland kontrollierten ukrainischen Halbinsel Krim ist es zu einer tödlichen Schießerei gekommen. Ein russischer Soldat soll auf Kameraden und Zivilisten geschossen haben – vier Menschen starben.
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Nach Angaben der Behörden eröffnete der Soldat das Feuer und tötete zunächst einen Kameraden. Ein weiterer Militärangehöriger wurde dabei verletzt. Anschließend soll der Mann auf Zivilisten geschossen haben. Drei weitere Menschen kamen dabei ums Leben, drei weitere wurden verletzt.

Der Angreifer wurde nach der Tat festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar.

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Behörden rufen Bevölkerung zur Ruhe auf

Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, bestätigte den Vorfall und erklärte, dass die genauen Umstände und das Motiv derzeit untersucht würden. "Alle Umstände und Ursachen des Vorfalls werden derzeit untersucht", sagte Raswoschajew. Gleichzeitig rief er die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und keine unbestätigten Informationen oder Gerüchte zu verbreiten.

Krim ist strategisch wichtiger Militärstandort

Die Halbinsel Krim liegt am Schwarzen Meer und gehört völkerrechtlich weiterhin zur Ukraine. Russland annektierte das Gebiet im Jahr 2014 und kontrolliert es seither.

Sewastopol gilt als besonders wichtiger Militärstandort. Dort befindet sich der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Die Region ist stark militarisiert und spielt eine zentrale Rolle im russischen Krieg gegen die Ukraine.

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