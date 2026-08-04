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"Red Bull"-Logo

Fake-Drogen in Wien: Achtung, Lebensgefahr!

© Getty / Checkit
In Wien wird aktuell vor gefährlichen Fake-Ecstasy-Tabletten gewarnt. Die Pillen mit "Red-Bull"-Logo enthalten den toxischen Wirkstoff PMMA und bedeuten akute Lebensgefahr.
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In Wien schlägt die Drogenberatungsstelle "checkit!" Alarm und warnt aktuell vor mehreren als Ecstasy in den Umlauf gebrachten Tabletten. Darin wurde der besonders riskante Wirkstoff PMMA nachgewiesen. Bei Paramethoxymethamphetamine handelt es sich um eine ähnliche Substanz, die jedoch bereits in geringen Dosen hochgiftig sein kann.

Betroffen sind grau-lila-rote Pillen, die ein "Red Bull"-Logo tragen. Laut checkit! wurden diese Ende Juli in Wien erworben. Vom Konsum wird dringend abgeraten, da PMMA als besonders gefährlich gilt und schon bei kleinen Mengen schwere gesundheitliche Folgen auslösen kann.

Schwere Folgen für die Gesundheit

Zu den Symptomen zählen ein starker Anstieg von Blutdruck und Körpertemperatur, Herz-Kreislauf-Probleme sowie heftige Muskelkrämpfe. Gerade bei den derzeit hohen Temperaturen steigt das Risiko einer lebensgefährlichen Überhitzung deutlich an.

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Gefahr durch verzögerten Wirkungseintritt

Zusätzlich birgt der verzögerte Wirkungseintritt ein großes Risiko: Wer glaubt, die Tablette wirke nicht, könnte weitere Drogen nachlegen. Das kann rasch zu einer lebensgefährlichen Überdosierung führen. Wer nach der Einnahme Beschwerden verspürt, sollte sofort die Rettung unter 144 verständigen.

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