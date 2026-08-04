Berghütten geht Wasser aus: 5€ für halben Liter

Rekord-Dürre und Rekord-Temperaturen treffen die Alpen: In Österreichs Bergen versiegen die Quellen, weshalb immer mehr Berghütten ihren Betrieb nun drastisch einschränken müssen.

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In den vergangenen Tagen haben immer mehr Hütten auf Facebook von akutem Wassermangel berichtet. Das kostenlose Auffüllen der Flaschen gehört an den meisten Orten der Vergangenheit an. In diesem Sommer ist schlicht zu wenig Regen gefallen, selbst der Hohe Sonnblick auf über 3.000 Metern ist längst schneefrei, während die lokalen Quellen versiegen.

Wasserregeln am Hochschwab stark verschärft

Zu drastischen Maßnahmen muss auch die Voisthaler-Hütte am Hochschwab in der Steiermark greifen. Sie liegt zwar nur auf 1.654 Metern Seehöhe, muss die Wasserregeln wegen des Wassermangels jetzt aber stark verschärfen. Auf der Website der Hütte ist bereits die Warnung "ACHTUNG: Akuter Wassermangel" zu lesen, da die lokale Quelle einfach kein Wasser mehr liefert.

Kein Wasser mehr zum Händewaschen

Ab jetzt gibt es auf der Hütte deswegen auch kein Wasser mehr zum Händewaschen. Am Klo darf zudem nur mehr die kleine Spülung verwendet werden. Trinkwasser gibt es lediglich in 0,5-Liter-Flaschen zu kaufen. "Ja, das kostet wirklich 5 Euro", erklärt der Hüttenbetreiber auf Facebook. Grund dafür ist der hohe Aufwand: "Weil einer von uns muss runter gehen, einkaufen fahren, Seilbahn ein/ausladen, raufgehen, die Arbeitskraft fehlt dann natürlich am Berg."

Unverständnis über schlechte Bewertungen von Gästen

Für umso mehr Unverständnis sorgt es beim Betreiber, wenn Gäste nach dem Aufenthalt bei der Bewertung nur zwei Sterne vergeben. Der Hüttenbetreiber äußert sich dazu auf Facebook: "Ja, liebe Leute, was soll man sagen – wir sagen es nicht gern – aber der fehlende Weitblick nimmt zu. Ganz Österreich vertrocknet, Hütten sperren wegen Wassermangel zu und trotzdem will man (so ganz allgemein) den vollen Luxus am Berg."