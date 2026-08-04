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Wüste Begegnung

Freilaufender Hund: Autofahrer drohte Besitzer mit Schlagring

© LPD Wien/Getty
Der deutsche Pkw-Fahrer flüchtete, wurde aber wenig später in einem Kaffeehaus gefasst.
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Wien. Ein Zwischenfall mit einem nicht angeleinten Hund hat am Montagnachmittag in Döbling für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Ein 64-jähriger deutscher Autofahrer soll zu einer Notbremsung gezwungen worden sein, nachdem der Hund eines 41-Jährigen plötzlich die Fahrbahn überquerte.

Zwischen den beiden Männern entwickelte sich daraufhin ein heftiger Streit. Laut Polizei soll der Autofahrer dabei einen Schlagring gezogen und den Hundehalter bedroht haben. Danach flüchtete der Deutsche

Verbotene Waffen im Auto entdeckt

Alarmierte Polizeikräfte konnten den Verdächtigen wenig später in einem nahegelegenen Kaffeehaus antreffen. Bei der Kontrolle seines Fahrzeugs fanden die Beamten einen Schlagring sowie ein Ringmesser. Beide verbotenen Waffen wurden sichergestellt.

Zudem ergab ein Alkoholtest beim 64-Jährigen einen Wert von 0,68 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, außerdem sprach die Polizei gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Anzeigen gegen beide Beteiligten

Der 41-jährige Hundehalter wurde wegen Verstößen gegen das Wiener Tierhaltegesetz angezeigt, da sein Hund nicht angeleint gewesen sein soll. Gegen den Autofahrer wurden Anzeigen nach dem Waffengesetz und verkehrsrechtlichen Bestimmungen erstattet.

Zusätzlich ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Anzeige auf freiem Fuß wegen des Verdachts der schweren Nötigung an. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

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