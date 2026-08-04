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Bluttat Ottakring

Pensionistin attackierte Schwager mit Messer

Die 85-Jährige stach auf Nacken und Brust des Opfers ein.
© gettyimages/Symbolbild
Der 78-Jährige wurde bei dem Angriff im Bereich der Brust und im Nacken schwer verletzt.
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Ein nächtlicher Gewaltvorfall erschüttert Wien-Ottakring. Eine 85-jährige Frau soll ihren 78-jährigen Schwager in dessen Wohnung im 16. Bezirk schwer attackiert haben. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug sie dem Mann zunächst mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf und verletzte ihn anschließend mit einem Küchenmesser im Bereich von Brust und Nacken.

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang dem Opfer die Flucht ins Stiegenhaus, wo es selbst den Notruf verständigte.

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Untersuchungshaft wird geprüft

Der Verletzte wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert. Nach aktuellem Stand schwebt er nicht in Lebensgefahr. Als Polizeibeamte und Einsatzkräfte der WEGA eintrafen, soll sich die Tatverdächtige äußerst aggressiv verhalten haben.

Laut Polizei warf sie Gegenstände auf die Beamten und bedrohte diese mit einem spitzen Gegenstand. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde die 85-Jährige nach ihrer Festnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft die Verhängung der Untersuchungshaft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Bluttat sowie das Motiv sind derzeit noch völlig unklar.

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