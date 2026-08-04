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Nach Unfall

Brennendes Auto fuhr mitten durch Stadt

Feuerwehrmann löscht ein brennendes Auto auf einer Straße in Ebreichsdorf.
© Monatsrevue/Thomas Lenger
Der Lenker flüchtete bevor die Polizei kam. Er konnte allerdings etwas später bei einer Tankstelle gefasst werden.
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Ein spektakulärer Zwischenfall hat am Montagabend in Ebreichsdorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 20.15 Uhr war ein Autofahrer mit einem bereits stark rauchenden Pkw aus Richtung Wien in das Stadtgebiet gefahren.

Wenig später stellte er das beschädigte Fahrzeug vor einer Bankfiliale in der Bahnstraße ab und verließ den Wagen. Trotz der Bitte des Lenkers, keine Feuerwehr zu verständigen, alarmierten aufmerksame Passanten umgehend die Einsatzkräfte.

Motorraum stand bereits in Flammen

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Motorraum des Autos bereits. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Am Pkw waren erhebliche Schäden im Frontbereich sichtbar, außerdem hatten beide Airbags ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Lenker zuvor auf der Südostautobahn (A3) in einen Unfall verwickelt gewesen sein und seine Fahrt trotz der massiven Beschädigungen fortgesetzt haben. Erst später dürfte das Fahrzeug Feuer gefangen haben.

Feuerwehr löscht ein ausgebranntes Auto am Straßenrand in Ebreichsdorf bei Dämmerung.
Das Auto dürfte vor dem Vorfall einen  Unfall gehabt haben © Monatsrevue/Thomas Lenger

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Während der Mann zunächst noch an der Einsatzstelle anwesend war, verließ er diese noch vor dem Eintreffen der Polizei. Beamte konnten ihn kurze Zeit später bei einer Tankstelle in der Nähe antreffen. Wie es genau zu dem Vorfall kam und weshalb der Lenker trotz des beschädigten Fahrzeugs weiterfuhr, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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