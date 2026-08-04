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Tat gefilmt

Katze brutal getötet: Vier Tierquäler vor Gericht

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Ein Video der furchtbaren Szenen sorgte österreichweit für Aufregung.
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Tirol. Nach einem erschütternden Fall von mutmaßlicher Tierquälerei in Tirol müssen sich heute vier Beschuldigte vor Gericht verantworten. Die Angeklagten im Alter zwischen 16 und 24 Jahren sollen Ende April in Brixen im Thale eine Katze misshandelt und getötet haben.

Das Tier wurde mit einem Bolzenschussgerät und einer Schneeschaufel zu Tode gequält. Die Tat wurde mit einem Handy gefilmt. Nachdem das Video in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, löste es eine Welle der Empörung aus.

Verdächtige stellten sich der Polizei

Im Zuge der öffentlichen Fahndung gerieten die mutmaßlichen Tierquäler massiv unter Druck. Schließlich stellten sie sich freiwillig der Polizei in Westendorf. Laut den Ermittlern zeigte sich das Quartett geständig und reumütig. Auch privat zog die Tat Konsequenzen nach sich. Ein Beteiligter soll seinen Job verloren haben, ein weiterer wurde aus einem Verein geschmissen.

Bis zu zwei Jahre Haft

Mit dem heutigen Prozess beginnt nun die gerichtliche Aufarbeitung des Falls. Für die Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Es drohen ihnen bis zu zwei Jahre Haft.

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