Razzia in Wien: Drogenring aufgeflogen

Der Wiener Polizei ist ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Acht Verdächtige sollen mit kiloweise Kokain, Marihuana und Cannabisharz gedealt haben. Ermittler stellten große Mengen Suchtgift und Bargeld sicher.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Wiener Landeskriminalamts hat im Zuge umfangreicher Ermittlungen einen mutmaßlichen Drogenring ausgehoben.

Insgesamt wurden acht Personen im Alter zwischen 19 und 54 Jahren festgenommen. Die Polizei stellte rund 8,1 Kilogramm Kokain, mehr als 22 Kilogramm Marihuana, etwa 6,6 Kilogramm Cannabisharz sowie rund 23.000 Euro Bargeld sicher.

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Dealer bei Übergabe beobachtet

Bereits Ende März observierten Ermittler mehrere Verdächtige und beobachteten, wie ein 19-Jähriger zwei Österreichern 106 Gramm Kokain übergab. Bei der Festnahme der beiden 23-Jährigen fanden Beamte zusätzlich Marihuana und Bargeld. Kurz darauf wurde auch der mutmaßliche Dealer, ein 19-jähriger Serbe, festgenommen. Bei ihm wurden 6.600 Euro entdeckt.

Kokain im Auto versteckt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Meidling stießen Ermittler auf rund 22 Kilogramm Marihuana, 4,6 Kilogramm Kokain und 6,6 Kilogramm Cannabisharz. Ein mutmaßlicher Komplize, ein 54-jähriger Slowene, wurde auf der A22 bei Stockerau gestoppt. In einem versteckten Hohlraum seines Autos fanden Beamte rund 3,3 Kilogramm Kokain.

Im Zuge weiterer Ermittlungen gerieten weitere Verdächtige ins Visier. Ein 24-jähriger Serbe wurde in Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Bei ihm wurden mehr als 15.000 Euro Bargeld sichergestellt. Auch eine 34-jährige Österreicherin wurde festgenommen.

Im April beobachteten Ermittler außerdem die Übergabe einer Tasche zwischen zwei Männern. Bei Hausdurchsuchungen fanden Beamte weitere Drogenmengen und Zehntausende Euro Bargeld. Bis auf eine Person wurden alle Verdächtigen in eine Justizanstalt eingeliefert.