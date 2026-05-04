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NÖ von Arbeitslosigkeit stärker als Bundesschnitt betroffen
© ORF/Herbert Pfarrhofer

Wirtschaftstrend

NÖ von Arbeitslosigkeit stärker als Bundesschnitt betroffen

04.05.26, 12:44
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Alarmierende Zahlen aus Niederösterreich: Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt – und NÖ trifft es härter als den Rest Österreichs! 

Plus 5,4 Prozent arbeitslose Menschen in NÖ im Vergleich zum April 2025 – bundesweit waren es nur 2,7 Prozent. Niederösterreich ist also doppelt so stark betroffen wie der Österreich-Schnitt! Aktuell sind 6,5 Prozent der Erwerbspersonen im Land ohne Job. Besonders hart trifft es Industrie und Handel.

Noch schlimmer: Jobs verschwinden massenhaft

Die freien Stellen sind im Jahresvergleich um satte 16 Prozent eingebrochen. Wissenschaft und Technik minus 35,5 Prozent, Handel minus 22,5 Prozent, öffentliche Verwaltung minus 19,9 Prozent. Kaum eine Branche bleibt verschont.

Warum? Geopolitik trifft NÖ ins Mark

Das AMS macht geopolitische Krisen für den Absturz verantwortlich. Dazu kommt: Niederösterreich hat sich am Arbeitsmarkt gedreht – war das Land zuletzt noch besser dran als andere Bundesländer, ist es jetzt genau umgekehrt.

Was tut die Politik?

Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) setzt auf Qualifizierung: Menschen sollen neue Berufe lernen und wieder Fuß fassen. Ob das reicht? Die Prognosen für 2026 sind jedenfalls deutlich düsterer als noch zu Jahresbeginn erwartet.

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