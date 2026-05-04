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Heiter-wolkige Aussichten in Wolkersdorf
© NID

Wohnchance

Heiter-wolkige Aussichten in Wolkersdorf

04.05.26, 12:36
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Riesen-Jubiläum in Wolkersdorf: Das Wohnprojekt "Wolk.Home" in der Haasgasse 8 hat Gleichenfeier gefeiert – und der Ansturm ist enorm! 

Bei strahlendem Sonnenschein feierten die NID, Generalunternehmer Steiner Bau und zahlreiche Handwerker den fertigen Rohbau. Die Zahlen sind beeindruckend: 450 Tonnen Eisen und 130 Kilometer Kabel wurden verbaut. Und das Beste: Das Projekt liegt voll im Zeitplan!

Mega-Nachfrage: Zwei Drittel bereits verkauft

Heiter-wolkige Aussichten in Wolkersdorf
© NID

NID-Geschäftsführer Michael Neubauer strahlt: Schon zwei Drittel der 46 Wohnungen sind weg – obwohl das Projekt erst Ende 2025 fertig wird! 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen zwischen 41 und 113 m², Balkone, Terrassen, Eigengärten – hier will jeder wohnen!

7 Minuten zum Zug – Wien ist zum Greifen nah

Der Clou: Der Bahnhof Wolkersdorf ist nur 7 Gehminuten entfernt – perfekt für Wien-Pendler! Dazu Biomasse-Nahwärme, Tiefgarage mit E-Ladestation und das Stadtzentrum vor der Haustür. Bürgermeister Dominic Litzka schwärmt von "hochwertiger, nachhaltiger Weiterentwicklung" des Ortskerns. Alle Infos unter www.haasgasse8.at. Noch gibt es freie Wohnungen – aber nicht mehr lange.

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